Ein Pfostentreffer entscheidet Mindens Schicksal: Wie ein dramatisches Saisonfinale den sechsten Abstieg des Traditionsclubs besiegelt.

Leipzig/ Minden (dpa) - Weil der letzte Wurf des Spiels nur an den Pfosten und nicht ins Tor ging, muss GWD Minden als zweites Team aus der Handball-Bundesliga absteigen. Der Aufsteiger verlor sein letztes Saisonspiel beim SC DHfK Leipzig mit 25:26 (14:18). Das Tabellenschlusslicht aus Sachsen nimmt die Ostwestfalen damit mit in die zweite Liga. Für den zweimaligen deutschen Meister aus Minden ist es der sechste Abstieg in der Clubgeschichte.

Es war ein dramatischer Abstieg. Rechtsaußen Jakub Sterba hatte in der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich für Minden in der Hand. Der letzte Wurf des Tschechen landete aber am Pfosten des Leipziger Tors. Ein Remis hätte Minden gereicht, da die HSG Wetzlar parallel ihr Heimspiel gegen den neuen deutschen Meister SC Magdeburg mit 30:31 (17:17) verlor. So entschied die bessere Tordifferenz zugunsten der mit 17:51 Zählern punktgleichen Mittelhessen.

Die Plätze der Leipziger und der Mindener nehmen in der neuen Saison der HBW Balingen-Weilstetten und die SG BBM Bietigheim ein. Balingen sicherte sich am letzten Spieltag am Samstag mit einem 36:22 (17:19)-Sieg über Bietigheim noch den Titelgewinn im Unterhaus.