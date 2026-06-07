Handball Nur Pfosten kurz vor Schluss: GWD Minden muss absteigen

Malte Semisch von GWD Minden
Malte Semisch und GWD Minden steigen aus der Handball-Bundesliga ab. (Archivbild)

Ein Pfostentreffer entscheidet Mindens Schicksal: Wie ein dramatisches Saisonfinale den sechsten Abstieg des Traditionsclubs besiegelt.

Leipzig/Minden (dpa) - Weil der letzte Wurf des Spiels nur an den Pfosten und nicht ins Tor ging, muss GWD Minden als zweites Team aus der Handball-Bundesliga absteigen. Der Aufsteiger verlor sein letztes Saisonspiel beim SC DHfK Leipzig mit 25:26 (14:18). Das Tabellenschlusslicht aus Sachsen nimmt die Ostwestfalen damit mit in die zweite Liga. Für den zweimaligen deutschen Meister aus Minden ist es der sechste Abstieg in der Clubgeschichte.

Es war ein dramatischer Abstieg. Rechtsaußen Jakub Sterba hatte in der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich für Minden in der Hand. Der letzte Wurf des Tschechen landete aber am Pfosten des Leipziger Tors. Ein Remis hätte Minden gereicht, da die HSG Wetzlar parallel ihr Heimspiel gegen den neuen deutschen Meister SC Magdeburg mit 30:31 (17:17) verlor. So entschied die bessere Tordifferenz zugunsten der mit 17:51 Zählern punktgleichen Mittelhessen.

Die Plätze der Leipziger und der Mindener nehmen in der neuen Saison der HBW Balingen-Weilstetten und die SG BBM Bietigheim ein. Balingen sicherte sich am letzten Spieltag am Samstag mit einem 36:22 (17:19)-Sieg über Bietigheim noch den Titelgewinn im Unterhaus.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Sachsen Handball-Bundesliga GWD Minden SC DHfK Leipzig Alle Themen
x