Hier Donald Trump und J.D. Vance, dort Kamala Harris und Tim Walz. Wer hat die besten Siegeschancen in Amerika? Antwort: Wer in einer Handvoll von Bundesstaaten die meisten Wähler für sich gewinnt.

Eine Achterbahnfahrt ist dieser US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 2024. Eben noch schien Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ausgemachte Sache. Auch schien ein Durchmarsch der konservativen Republikaner bei den Kongresswahlen ziemlich wahrscheinlich. Aber nur wenige Wochen nach dem Rückzug des greisen Joe Biden von der Kandidatur wähnen sich seine Demokraten wieder auf der Siegerstraße. Sie bieten die erfrischend laut lachende Kamala Harris auf, und plötzlich ist es der 78-jährige Trump, der so alt aussieht, wie er eben ist. Wird Harris die erste Madam President in der 235-jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten werden?

Gemach! Wenn wir aus den turbulenten Wochen im Juli und August eines gelernt haben, dann doch wohl dieses: Anything is possible, alles ist möglich. Noch 86 (in Worten: sechsundachtzig) Tage bis Election Day – gefühlt eine kleine Ewigkeit.

So wie hier im Vergnügungspark Six Flags in Jackson, New Jersey, läuft es derzeit im US-Wahlkampf. Foto: Imago/Depositphotos

Tatsächlich schalten bei Präsidentschaftswahlen die Amerikaner traditionell nach Labor Day so richtig ein, also im September. Wenn der eigentliche Wahlkampf beginnt, zeigt sich, wer in den anderthalb Jahren seit der ersten Vorwahl in Iowa die besseren Vorbereitungen getroffen hat. Wer hat die nötigen Heerscharen an Freiwilligen, die von Haustür zu Haustür gehen, um Klinken zu putzen? Wer hat die besseren Juristen, die Material für mögliche Anfechtungen nach der Wahl sammeln? Und vor allem: Wer hat das meiste Cash, um diese ganze Maschinerie zu bezahlen? Um die Werbetrommel zu rühren und um jene für sich zu gewinnen, die tatsächlich noch nicht entschieden haben, wo sie ihr Kreuz machen.