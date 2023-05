„Wir verstehen uns blind“ – eine romantische Idee, die in einer Partnerschaft nicht funktioniert.

Mein Mann hört mir nicht mehr richtig zu und vergisst Termine, die ich habe. Und er wundert sich dann, wenn ich nicht da bin, wenn er von der Arbeit kommt. Ich wünsche mir wieder mehr Zuwendung.

Liebe Ratsuchende! Ihr Wunsch nach mehr Zuwendung ist verständlich. Hier bedarf es einer klaren Kommunikation. Weiß Ihr Mann um Ihre Wünsche und haben Sie ihm Ihre Unzufriedenheit bereits geschildert? Viele leben in Partnerschaften und haben die Vorstellung davon, dass der Mann oder auch die Frau alleine durch Beobachtung erkennen kann, was einem gerade fehlt und was man sich in diesem Moment wünscht. Leider ist dem in den allermeisten Fällen nicht so. Hier ist die Kommunikation und Offenlegung der eigenen Bedürfnisse ganz entscheidend. Reden Sie darüber, was Sie stört. Sagen Sie, dass Sie sich vernachlässigt und nicht mehr wahrgenommen fühlen. Nur dann hat Ihr Mann auch die Chance, etwas zu verändern und kann auf Sie zugehen. Vielleicht ist Ihr Mann gestresst und erkennt gar nicht, dass Sie unter der Situation leiden. Nicht selten fallen Männer – und auch Frauen – aus allen Wolken, wenn man sie mit der Thematik konfrontiert. Für sie ist in dem Moment alles okay und bedarf keiner Veränderung. Schaffen Sie sich mehr Raum als Paar, entdecken Sie Gemeinsamkeiten und fördern Sie Zeit nur zu zweit. Dann kann auch die Kommunikation wieder in Gang gesetzt werden und Sie gehen wieder gemeinsam in die gleiche Richtung. Viel Erfolg dabei!

