General Otis Jones ist der Standortkommandant der Air Base Ramstein. Im Interview spricht er über die Nato-Hilfe für die Ukraine und die deutsch-amerikanischen Beziehungen, aber auch über Rassismus in Alabama und seine Karriere als College-Basketballer.