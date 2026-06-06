Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Deutsche Bahn:

Eine Frage der Zeit

Starten wollen wir unseren satirischen Wochenrückblick diesmal mit einer guten Nachricht: 61,3 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Mai pünktlich. Damit übertraf das Unternehmen sogar die eigens gesetzte Marke von 60 Prozent. Bevor Sie jetzt wieder Vergleiche mit den Österreichern anstellen oder mit den Schweizern, nach deren Zügen man die Uhr stellen kann: In Schulnoten wären 60 Prozent ’ne Vier. Vier ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist fast ’ne Eins!

Lehrer:

Eine Frage der Einstellung

Bleiben wir noch kurz in der Schule. Motiviert oder miesepetrig – wie Lehrer drauf sind, hat laut Forschern großen Einfluss auf die Leistungen ihrer Schüler. Hoffen wir, dass aus der Studie mehr Unterstützung für die Lehrkräfte resultiert. Und sich nicht jene bestätigt fühlen, die sowieso schon immer dachten: Die Pauker sind an allem Schuld. Niemals der Nachwuchs.

Dating-Apps:

Eine Frage der Politik

Mittig-moderat, leicht links, tiefgrün oder radikal rechts? Welche politische Einstellung wir haben, beeinflusst laut einer Studie unsere Partnersuche. Andersdenkende sortieren wir bei Tinder, Bumble & Co. gern mal aus. Was das Dating vor allem für junge Frauen erschweren könnte, so die Forscher – schließlich wählen die hierzulande deutlich linker als junge Männer. Aber hey, es gibt Schlimmeres, als jung zu sein und allein zu leben. Das höhere Armutsrisiko für diese Gruppe blenden wir einfach mal aus.

Kinderkrankentage:

Eine Frage der Verteilung

Das Kind fiebert – und wer nimmt dann einen Krankentag? In den meisten Fällen immer noch Mama, zeigt eine Auswertung der AOK. Könnte auf eine ungleiche Verteilung der Care-Arbeit hindeuten. Oder auf vorausschauend denkende Frauen, die vermeiden wollen, dass ihr Angetrauter sich ansteckt. Stichwort Männerschnupfen.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.