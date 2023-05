Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenige Milliliter Muttemilch reichen um ein individuelles Schmuckstück herzustellen.

Als Erinnerungen in ihre verstorbene Tochter bleiben Claudia aus München nicht nur Bilder, sondern auch ein Ring am Finger und Kettenanhänger. In diese Schmuckstücke eingearbeitet: ihre eigene