Geschichte wiederholt sich – nicht so hundertprozentig genau, aber irgendwie manchmal schon.

PIRMASENS. Geschichte wiederholt sich – nicht so hundertprozentig genau, aber manchmal schon. 2018 stand der FK Pirmasens erstmals als Vizemeister der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. Damals fertigte der Zweite der Oberliga Baden-Württemberg, der FC Villingen, Hessenliga-Vize Bayern Alzenau mit sage und schreibe 8:1 ab, der FKP stieg mit einem 0:0 in Alzenau in die Dreierrunde ein und machte mit einem 2:0-Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Villingen den Wiederaufstieg klar.

Acht Jahre später, bei ihrer zweiten Aufstiegsrunde, fangen die Südwestpfälzer wieder beim Hessen-Zweiten an (Anstoß: Sonntag, 14 Uhr), der jetzt FC Eddersheim heißt und nach einer 1:4-Schlappe beim VfR Mannheim schon einen klaren Sieg gegen Pirmasens braucht, um noch eine Aufstiegschance zu haben. Und am Mittwoch, auf den Tag genau acht Jahre nach dem Villingen-Match, erwartet „die Klub“ den deutschen Meister von 1949 auf der Husterhöhe. Damals wie heute eine feste Größe in der FKP-Elf: Manuel Grünnagel.

„Schon geschluckt“

„Das erste Spiel in Alzenau war relativ offen und durch ein Unwetter eine Viertelstunde unterbrochen. Mit dem 0:0 waren wir zufrieden“, erinnert sich der 30-Jährige noch gut. Erfreut registrierte der Rechtsverteidiger, nach einem Kreuzbandriss rechtzeitig zum Saisonendspurt wieder fit geworden, den Sieg des VfR gegen Eddersheim, der die Reihenfolge der restlichen Partien bestimmte: „So haben wir wieder den Vorteil, das letzte, entscheidende Spiel daheim zu haben.“ Damals, nach dem 8:1 von Villingen, habe er „schon geschluckt und gedacht, dass die ziemlich gut sein müssen“. Vor den Mannheimern um Ex-Erstliga-Profi Alexander Esswein hat er natürlich ebenfalls Respekt, aber beim Livestream aus dem Rhein-Neckar-Stadion „auch gesehen, bei was sie anfällig sind“. In seiner Mannschaft seien vor „zwei offenen Spielen alle sehr, sehr positiv gestimmt“. Und er selbst fände es „okay, mit 30 noch mal in der Regionalliga gegen einen SSV Ulm zu spielen, der vor zwei Jahren noch Zweitligist war“.

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