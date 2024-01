Die Beschäftigten

Die DB Regio Mitte, zu der die Pfalz gehört, ist für den Schienenpersonennahverkehr der DB in Rheinland-Pfalz, Hessen, in Teilen Baden-Württembergs und im Saarland zuständig. Laut Bahn arbeiten dort rund 1700 Triebfahrzeugführer, davon 850 in Rheinland-Pfalz (RLP). Die Bahn hat in den letzten Jahren ihre Ausbildung wieder verstärkt. Vor zehn Jahren gab es etwa 40 Azubis pro Jahr. Aktuell wurden insgesamt 100 neue Auszubildende in der Region Mitte eingestellt. Zukünftig sind laut Bahn 105 Einstellungen pro Jahr geplant.

Der Verdienst

Je nach Erfahrung und Einsatz verdient ein Lokführer laut DB jährlich zwischen 44.500 und 53.400 Euro inklusive Zulagen. Ein Azubi erhält zwischen 1019 und 1226 Euro im Monat, ein Quereinsteiger in der Funktionsausbildung rund 2650 Euro im Monat plus Zulagen.