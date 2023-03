Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klimaneutral will ein Unternehmen in der Pfalz Lithium fördern. Aber was im Labor funktioniert, hat wenig mit der Realität zu tun, sagen Wissenschaftler.

Hier im südpfälzischen Insheim, zwei Kirchen, drei Bäckereien, viele Weinberge, soll also die Zukunft beginnen, und der Auftritt passt schon mal dazu: Horst Kreuter fährt mit einem weißen Tesla Model S auf das Gelände des Geothermiekraftwerks am Ortsrand. Sein Auto ist nicht einfach nur ein Auto, es ist eine Botschaft: In dieser unscheinbaren Anlage direkt neben der A65 soll schon bald im großen Stil Lithium gefördert werden, der Stoff aus dem E-Autos sind – und Horst Kreuters Träume.

Kreuter, weißes Hemd, fester Händedruck, will mit seinem Unternehmen Vulcan an mehreren Standorten im Oberrheingraben, neben Insheim beispielsweise auch in Haßloch, so viel des weißen Goldes gewinnen, dass der jährliche Lithium-Bedarf der E-Auto-Produktion in Deutschland damit gedeckt werden könnte. Und das auch noch mit einem eigenen Verfahren. Effizient soll es sein. Sehr effizient. Zudem CO 2 -neutral. Und dann auch noch ressourcenschonend. Viel Geld verdienen und gleichzeitig die Umwelt retten – der Lithium-Traum ist groß. Riesig. Die Frage ist nur: Wird daraus auch Wirklichkeit?

