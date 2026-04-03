Wenn alles perfekt sein soll, gehen Leichtigkeit und Freude schnell verloren. Das muss nicht sein

„Ich möchte für meine Familie ein schönes Osterfest gestalten, aber ich bin gestresst und überfordert von all den Erwartungen. Ich habe Angst, ihnen nicht gerecht zu werden. Wie finde ich eine gute Balance?“

Lieber Ratsuchender! Zunächst versuchen Sie, den ganzen Druck aus der Situation herauszunehmen! Im Grunde können Sie gar nichts falsch machen. Je entspannter Sie das Osterfest angehen, desto angenehmer wird es für alle Beteiligten – auch für Ihre Kinder. Wenn Sie sich im Vorfeld zu viel Stress machen, überträgt sich das auf die gesamte Situation, und am Ende kommt es womöglich noch zu Streit, weil die Nerven blank liegen.

Sehen Sie Ostern als ein Fest, bei dem es nicht um das perfekte Essen mit mehreren Gängen, das ausgefallenste Geschenk oder die schönste Dekoration geht. Manchmal tut es gut, die eigenen Erwartungen etwas herunterzuschrauben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Familie, Nähe, gute Gespräche, ein harmonisches Miteinander und vor allem viel Spaß und Unbeschwertheit.

Überlegen Sie sich ein bis zwei Aktivitäten, die Sie zu Hause machen können. Das kann ein gemeinsamer Spaziergang nach dem Essen sein, den Sie mit einer Ostereiersuche verbinden. Oder ein Gesellschaftsspiel, das sich gut in den Tag integrieren lässt. Nehmen Sie den Druck heraus und bitten Sie Familienmitglieder um Unterstützung. Ein entspannter Familienbrunch, bei dem jeder eine Kleinigkeit mitbringt, reduziert den Vorbereitungsstress erheblich.

Auch Kinder freuen sich, wenn sie eine Aufgabe bekommen und mithelfen dürfen. Verplanen Sie nicht das gesamte Osterwochenende, sondern schaffen Sie sich auch Freiräume, in denen Sie zur Ruhe kommen und sich erholen können. Dann kann Ostern nur gut werden – versprochen. Alles Gute!

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Isabel Asaro schreibt alle zwei Wochen eine neue Kolumne in der RHEINPFALZ am SONNTAG. Foto: Asaro/oho

Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.