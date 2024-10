Tausche Großstadt gegen Provinz: Im brandenburgischen Guben kann man probeweise wohnen, um das Leben in der Kleinstadt lieb zu gewinnen. Klappt der Versuch? Von Robin Schmidt

An seine ersten Jahre in Guben kann sich Thomas Lemnitzer kaum noch erinnern. Mehr als 45 Jahre ist es her, dass er als Kind durch die Straßen der deutsch-polnischen