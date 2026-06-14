In ihrer Vielfalt steht die Fußball-Nationalmannschaft mehr denn je für das moderne Deutschland. Doch viele Deutsche hadern mit dem Land, welches sich in ihr spiegelt.

Als er ein paar Tage nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verkündet, den Job als Bundestrainer an den Nagel zu hängen und wieder dauerhaft zu seiner Familie in die USA zurückzukehren, ist Jürgen Klinsmann frohen Mutes. „Ich werde mit Sicherheit von einigen angesprochen werden auf dieses neue, junge, gastfreundliche und internationale Deutschland“, sagt er damals, „und das macht einen enorm stolz.“

Mit der kalifornischen Lebenseinstellung, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, war Klinsmann zwei Jahre zuvor angetreten. Seine Ideen waren neu, die Widerstände groß. Am Ende siegte die Überzeugung, dass Reformen möglich sind. Nicht nur der Fußball veränderte sich, sondern scheinbar das ganze Land. Bei der Heim-WM schwenkten Millionen Menschen Deutschland-Fahnen, feierten. Das „Sommermärchen“ kaschierte Probleme, die es damals in der Republik gab, etwa eine Arbeitslosigkeit von fast elf Prozent. Ein Land entdeckte seine Lockerheit, „die Welt zu Gast bei Freunden“ war mehr als das Motto eines Fußballturniers. Es wurde zum Selbstbild eines Landes.

Populisten auf dem Vormarsch

Wie aus einer anderen Zeit. 20 Jahre später findet die Weltmeisterschaft zu einem Großteil in den USA statt, einem Land, das seine Offenheit mehr und mehr aufgibt und Abschottung pflegt. Einem Land, das politisch und gesellschaftlich tiefer gespalten zu sein scheint denn je. Doch auch die deutsche Mannschaft reist aus einem anderen Deutschland an als jenem, das sich 2006 der Welt präsentierte. Die Volksparteien erreichen ihre Wähler nicht mehr, Populisten dominieren die Debatten, in der aktuellen Sonntagsfrage ist die AfD mit 29 Prozent stärkste Partei. Die Konflikte verlaufen zwischen Stadt und Land, zwischen Alt und Jung, zwischen „Boomern“ und allen, die nach ihnen kommen. Gestritten wird um Migration, Rente, Pflege und Gesundheit. Darum, wer die Kosten der Zukunft tragen soll. Das gemeinsame Wir wird kleiner, die Unterschiede werden größer.

Ist die Nationalmannschaft in einem solchen Land noch ein gesellschaftliches Lagerfeuer? Kann sie das sein? Muss sie das?

16-mal Migrationshintergrund

Vielleicht liegt die Antwort ausgerechnet in der Mannschaft selbst. Die 26 Spieler, die nun in Nordamerika gegen den Ball treten, sind zwar alle in der Bundesrepublik geboren. Doch 16 von ihnen haben familiäre Wurzeln im Ausland, von Kroatien bis nach Afghanistan, vom Senegal bis nach Polen. Manche derer mit Migrationsgeschichte hätten auch für ein anderes Land spielen können und haben sich bewusst für das deutsche Trikot entschieden – weil hier ihre Heimat ist. Dennoch entzünden sich Debatten immer wieder nicht an ihren Leistungen. Sondern an der Frage, ob sie die Nationalhymne mitsingen. In ihrer Vielfalt repräsentiert die deutsche Nationalelf das heutige Deutschland wahrscheinlich stärker als jemals zuvor. Nur fällt das in eine Zeit, in der viele Deutsche mit dem Zustand ihres Landes hadern. Nicht die Nationalmannschaft hat sich verändert. Deutschland hat sich verändert.

Mesut Özil galt erst als Symbol gelungener Integration, dann kam es zum Eklat. Der Gelsenkirchener (hier mit DFB-Teamchef Jogi Löw) sah sich rassistisch behandelt, trat als Nationalspieler zurück und lebt heute in der Türkei. Foto: Christian Charisius/dpa

Dass sich gesellschaftliche Konflikte in Fußballbildern spiegeln, ist allerdings kein neues Phänomen. Anfang der 1990er-Jahre kommt es in Ostdeutschland zu massiven rassistischen Gewalttaten. Ihren Höhepunkt finden sie im August 1992 in den tagelangen fremdenfeindlichen Angriffen auf ein Asylbewerberheim und eine Unterkunft für vietnamesische Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen. Ein Schwarz-Weiß-Foto geht dabei um die Welt. Ein betrunkener Randalierer zeigt den Hitlergruß – und trägt dabei das Nationaltrikot der WM 1990. Jenem Jahr also, in dem Deutschland in Italien Weltmeister wurde. In der aktuellen ARD-Doku „Elf Helden, ein Albtraum“ über die WM 1994 werden die Spieler von damals mit der Aufnahme konfrontiert – und schnaufen erst einmal durch. „Für mich steht dieses Trikot für Erfolg, Einheit, Freude, Leidenschaft und für die Liebe zum Fußball“, sagt Lothar Matthäus – und nicht für ein Land, in dem Ausländer um ihr Leben fürchten müssen. Jürgen Klinsmann sagt: „Eine Weltmeisterschaft ist etwas, wo sich die gesamte Gesellschaft wiederfindet. Welche Probleme sie hat, reflektiert vieles, was da draußen passiert.“

Der Fall Özil spaltet

Und so ist die Nationalmannschaft stets mehr als die Auswahl der besten Fußballspieler des Landes. Sie erzählt Deutschland auch immer etwas über sich selbst, im Negativen wie im Positiven. Spätestens mit der Generation um Mesut Özil, Sami Khedira, Jérôme Boateng und Miroslav Klose wurde das Team zum Symbol eines Deutschlands, das moderner, vielfältiger und offener werden wollte. Bei der WM 2010 in Südafrika begeistert ein junges Team mit modernem Fußball, und Özil bekommt den Integrations-Bambi. Deutschland definiert sich als Einwanderungsland mit seinen Fußballern als Vorbildern, 2014 folgt die Titelkrönung bei der WM in Brasilien.

Bei der aktuellen WM besteht die Innenverteidigung aus Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Sie ergänzten sich perfekt, betonte Schlotterbeck auf einer PK. Foto: Federico Gambarini/dpa

Doch diese Erzählung hält nicht lange. 2016 sagt der damalige stellvertretende AfD-Chef Alexander Gauland in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über Jérôme Boateng: „Die Leute finden ihn als Spieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ Wieder war die Vorstellung, dass Herkunft keine Rolle spielt, infrage gestellt. Zwei Jahre später lassen sich Ilkay Gündogan und Mesut Özil am 14. Mai 2018 mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan fotografieren. Bei Testspielen werden die beiden in Gelsenkirchen geborenen Fußballer ausgepfiffen. Während sich Gündogan äußert, schweigt Özil – und fällt in Ungnade. Bei der WM 2018 scheidet Deutschland nach der Vorrunde aus, Özil erklärt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Sein Vorwurf lautet Rassismus. Im Falle eines Sieges werde er als Deutscher bejubelt, bei einer Niederlage als Ausländer betrachtet.

Peter hat’s leichter als Mesut

Wie konnte es zu diesem Bruch kommen? Im Fall Özil, der schon als Kind zu spüren bekam, dass es ein „Peter“ leichter hat als ein „Mesut“, und der später seine deutsche Heimat verlor, geht es um mehr als ein Foto mit Erdoğan. In ihm verdichteten sich Fragen, die Deutschland schon lange beschäftigen: Wer gehört dazu? Wann gehört jemand dazu? Und reicht ein deutsches Trikot aus, um als Deutscher akzeptiert zu werden? Darf man Deutscher sein – und sich dennoch der Herkunft der Eltern verbunden fühlen? All das wurde bereits vor Özil verhandelt. Bei ihm brach der Konflikt nur mit voller Wucht auf.

2024 organisiert Deutschland die Fußball-EM. In Julian Nagelsmann tritt wieder ein Nationaltrainer an, der das Land mitreißen, der einen positiven Geist kreieren will. Doch ein Sommermärchen 2.0, das es hätte werden sollen, bleibt aus. In einer ARD-Umfrage stimmt gut ein Fünftel der Befragten der Aussage zu, dass sie es besser fänden, „wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen“ würden. Der Bundestrainer geißelt nicht die rassistischen Tendenzen. Er kritisiert, dass überhaupt solche Fragen gestellt werden.

Vereint in Vielfalt?

Er sagt aber auch: „Eine Fußballmannschaft kann Vorbild sein, wie man verschiedene Kulturen, religiöse Hintergründe und Hautfarben in eine Gruppe vereint. Jeder, der top Fußballspielen kann, ist eingeladen, A-Nationalspieler zu sein und für sein Land alles zu geben.“ Im Sommer 2026 ist die Frage nicht, ob die Nationalmannschaft Deutschland repräsentiert. Sondern ob die Deutschen sich alle in ihr wiedererkennen wollen.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.