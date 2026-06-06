En Fall fer de Dschonni Rapunzel, Privatdetektiv. (Dääl 1)

Nooch ennre Nacht uff de Ledderkautsch neewer’m Faxgerät isch die Luft in meim Biro so dick wie Erdbeersießschmeer in emme drei Daach alte Berliner. Es Fenschter war die ganz Zeit uff Kipp, awwer halt nit weit genuuch, dass de Muff hett ins Freie krawwle kinne. Ich blinzel middem halwe Aach. Hot’s grad an de Dier gekloppt?

Nix do, de Daach isch noch viel zu jung, un de elende G’schmack in meim Mund danzt en trauriche Tango middem Krach vun de Gass. Die Millabfuhr scheppert immer, wammer’s am wenigschde verdraacht.

Nää, do hot känner gekloppt. Es wär mein erschte Klient, seit de Scholz nimmi Kanzler isch. Odder war’s die Merkel? Mein Name isch Dschonni Rapunzel, Privatdetektiv. So steht’s in dicke schwarze Buchstaawe an de Raachglasdier vun meim Birro. Frieher war des e ääfachi Glasdier, awwer des war, bevor ich mei Herz un en halwe Lungefliechel verlore hab an mei Coronas Especiales. Die griecht mein Kumbel, de Flitzer-Fred, jeden Monat frisch aus Kuba, känner wääß, wie der Simbel des schafft.

Ich roll mich vun de Kautsch beinoh in de uffrechte Gang, bis ebbes knackst in de Mitt, dann mach ich en Schritt an de Schreibdisch. Alles dreht sich. Ich hebb mich am Vorhang fescht. Mei Kreiz widder! Es werd also änner vun denne Daache, die mir in die Gosch fliechen wie Futtichel dem freundliche Rennradfahrer uff’m Radweech am Altrhei. Mer kann gar nit genuuch spucke.

Vor mir uff’m Disch isch alles wie immer: Mei Magnum Nr. äns, die Smith & Wesson, Kaliwer .357, direkt nääwedraa mei Magnum Nr. zwää, en Schbeedburgunder vun 2022. Ich dreh am Magazin: sechs Patrone. Voll. Gut. Ich heb die Flasch in die Heh. Leer. Nit gut.

Wenigschdens scheppern die Milläämer jetzt vun weiter weg. Dodefor kloppt’s widder hinner meine Stirn. Ich guck uff mei Magnum Nr. zwää un schick en stille Fluch an de Panscher-Tom. Dem verzehl ich ebbes! Mei Raachglasdier quietscht.

Vor mir steht ...

Ja, wer? – Die Taylor Swift? De Papscht? De Noochlassverwalter vun de FDP? E klänni Brünetti im noch klännere Schwarze? En Beufftrachte geche uuzeitgemäße Rollebilder in Pälzer Detektivkolumne? – Warte mer’s ab! Fortsetzung folscht. Ich mään jo blooß.

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Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

