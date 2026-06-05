Heiko Reddmann ist bei der von 90 Mitgliedern besuchten Jahreshauptversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden des FC Bienwald gewählt worden.

„Unser Vereinsheim soll künftig ein Ort sein, an dem unsere Fußballer gemeinsam mit den Fans Siege feiern und Niederlagen verarbeiten können. Unsere Mitglieder und Gönner sollen sich wieder zum Stammtisch treffen. Wir möchten kein Gourmetlokal“, sagte Reddmann. Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub war Wahlleiter und hatte den 55-jährigen früheren Oberligastürmer vorgeschlagen. Das Clubhaus musste im vergangenen Oktober geschlossen werden. Die Flammen eines brennenden Autos hatten auf das Gebäude übergegriffen und massive Schäden verursacht. Der Verein strebt keinen Betrieb in Eigenregie an, ein geeigneter Pächter soll die Ideen umsetzen. Das Gebäude ist wieder nutzbar. Doch vor einer Verpachtung stehen für die Mitglieder noch Renovierungsarbeiten auf der Agenda, auch der Biergarten soll in neuem Glanz erstrahlen.

Ohne Gegenstimme wurde eine Änderung der Satzung verabschiedet: Der neunköpfige Führungskreis wurde durch eine klassische Vereinsstruktur ersetzt. Sebastian Götz, bisher Führungskreissprecher und künftig einer von zwei Stellvertretern Reddmanns, begründete dies so: „Wir brauchen wieder kürzere Entscheidungswege.“ Die Finanzen sind geordnet, hieß es. Die Entlastung des Vorstands erfolgte daraufhin einstimmig. Auf der Agenda ganz oben stehen die Intensivierung der Jugendarbeit und die Modernisierung der Infrastruktur in Minderslachen. „Allzweckwaffe“ Thomas Sona wurde vom Verband mit der DFB-Ehrenuhr ausgezeichnet.

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