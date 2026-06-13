Die Schöne im Süden: in Aix-en-Provence kann man nicht nur auf den Spuren des Malers Paul Cezannes wandeln, sondern auch ausgezeichnet essen und einkaufen.

1. Die Stadt von Cezanne

Das Cezanne-Jahr 2025 ist vorbei, nun besteht eine kleine Hoffnung, dass man

den berühmten Maler wieder mehr für sich alleine hat. Wobei die Chance darauf auch nach dem Jubeljahr recht gering ist, schließlich ist Aix die Stadt von Paul Cezanne in vielerlei Hinsicht: Sie ist Geburtsstadt, Inspiration, Heimat, Sterbeort. Die Renovierungen, welche die Stadt für das vergangene Jahr getätigt hat, waren Investitionen für die Zukunft. Die Besucher profitieren also auch im Jahr 2026 und folgenden noch davon: Zum Beispiel von dem umfassend sanierten Landsitz „Jas de Bouffan“, der mit seinem eleganten Haupthaus und der herrlichen Platanenallee das Idealbild eines provenzalischen Sommerhauses abgibt. Oder das Atelier „Les Lauves“ im Norden der Stadt. Dort können die originalen Utensilien des Malers bestaunt werden: Pinsel, Paletten, Pigmente.

2. Musik am Abend

Aix ist nicht nur die Stadt der Kunst, sondern auch die der Musik. Seit Jahrzehnten findet im Hochsommer das Festival d'Aix-en-Provence statt. Diese international renommierten Festspiele für klassische Musik zeichnen sich dadurch aus, dass viele Aufführungen erst zu später Stunde, wenn es kühler geworden ist, unter freiem Himmel stattfinden – zum Beispiel im Innenhof des ehemaligen Erzbischofpalastes. Nicht nur die Spielstätte, auch das Programm mit viel Mozart und Strauss erinnert an die Salzburger Festspiele.

Auf dem Boulevard Cours Mirabeau ist immer etwas los. Foto: imago/Joko

3. Ein Berg zum Biken

Der 1011 Meter hohe Berg Sainte-Victoire ist nicht nur die steinerne Muse und das Lieblingsmotiv des Malers Paul Cezanne gewesen, man kann sich auf ihm auch auf vielfältige Weise sportlich betätigen. Möglich sind neben gemütlichem Wandern auch Mountainbiking, Gleitschirmfliegen und Klettern. In der Hochsaison im Sommer ist der Zugang auf das Wahrzeichen der Provence streng reglementiert – mit Horden von Touristen muss man also nicht rechnen.

4. Auf dem Prachtboulevard

Der aus dem frühen 17. Jahrhundert stammende „Kutschenhof“ ist der Mittelpunkt von Aix. Dort reihen sich Hotels an Restaurants, Cafés an Geschäfte. Und dazwischen immer wieder wunderschöne Brunnen zum Abkühlen, denn im Sommer glüht die Hitze zwischen den Häusern. Dann findet auch der stimmungsvolle Abendmarkt mit lokalem Handwerk statt. Bei der Hausnummer 55 befindet sich das Hutgeschäft von Paul Cezannes Vater.

5. Jeden Tag ist Markt

Es gibt in Aix sehr viele exquisite Restaurants und teure Feinkostläden, aber auch die günstigen Märkte – und zwar jeden Tag: Der Lebensmittelmarkt auf der Place Richelme ist täglich geöffnet. Von Dienstag bis Sonntag gibt es an zwei Standorten Blumen zu kaufen, und dreimal wöchentlich kann man sich, verstreut über die ganze Altstadt, an Ständen mit Kleidung, Handwerk und Trödel eindecken. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es auf der Place de l'Hôtel alte Bücher zu erwerben

Aix-en-Provence

Anreise

Mit dem Zug nach Karlsruhe, dort Umstieg in den TGV nach Aix-en-Provence, www.bahn.de, www.sncf-connect.com.



Unterkunft

Auf dem Cours Mirabeau befindet sich das Hotel Negrecoste. Es ist stilvoll und komfortabel, das abwechslungsreiche Frühstück gibt es à la carte, die Kellner sind freundlich und fix. Doppelzimmer ab 190 Euro, https://hotelnegrecoste.com/.

Das Hotel Aquabella liegt ruhig etwas außerhalb des Zentrums: man kann von dort aus aber sehr gut zu Radtouren oder Wanderungen ins Hinterland aufbrechen. Doppelzimmer ab 210 Euro, www.aquabella.fr.



Essen & Trinken

Das Restaurant Le Mirabeau mit feiner provenzalischer Küche befindet sich im Erdgeschoss des Hotels Negrecoste. Die Auswahl an Weinen der Region ist groß, der Schwerpunkt liegt auf Rosé-Weinen, https://hotelnegrecoste.com/fr/restaurant.

Einen fantastischen Blick auf die Berge der Umgebung hat man von den Lodges Sainte- Victoire aus und ausgezeichnet essen kann man dort obendrein,www.leslodgessaintevictoire.com/fr.

Für den kleinen Hunger und den kleinen Geldbeutel, trotzdem ganz und gar provenzalisch ist Le Petit Bistrot in der Rue Mejanes,

https://lepetitbistrot-richelme.fr.

Für Nachteulen: der angesagte Mistral Club ist bis 6 Uhr morgens geöffnet: https://mistral-club-aix.fr.

Calisson Lénard Parli: Seit über 150 Jahren gibt es in der Avenue Victor Hugo das berühmte provenzalische ellipsenförmige Mandelgebäck, www.leonard-parli.com.



Aktivitäten

Das Museum Granet gehört zu den wichtigsten Museen in ganz Südfrankreich. Auf mehreren Stockwerken sind mehr als 700 Gemälde und Skulpturen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert ausgestellt. Der Maler Paul Cezanne hat einen eigenen Raum, den „Salle Cezanne“, www.museegranet-aixenprovence.fr.

In dem historischen Stadtpalais Hotel de Caumont kann man einen Film über das Leben und Werk von Cezanne anschauen. Dazu gibt es Wechselausstellungen, www.caumont-centredart.com.

In der Parkanlage „Jardin des Peintres“ hat sich Cezanne sehr oft aufgehalten. Heute sind dort Reproduktionen von neun Gemälden ausgestellt, die den Gebirgszug auf unterschiedliche Weise abbilden. Adresse: Avenue Paul Cezanne 49.

Im Rahmen einer Führung zu besichtigen sind Teile des stattlichen Familienanwesens der Familie Cezanne, die Bastide du Jas de Bouffan,

https://de.martigues-tourisme.com/bastide-du-jas-de-bouffan.html.

Auch das Atelier des Lauves ist zu besichtigen und zwar in der Avenue Paul Cezanne 13.

Festival d'Aix-en-Provence: Hochkarätiges Opernfestival im Juli jeden Jahres: https://festival-aix.com.

Aix gilt auch als Stadt der 1000 Brunnen. Besonders sehenswert ist der Rotonde-Brunnen oder die Fontaine Moussue am Cours Mirabeau. Sehr schön sind auch der Brunnen an der Place Albertas sowie der Delfinbrunnen am Place des Quatre Dauphins.



Allgemein

www.atout-france.fr.

www.aixenprovencetourism.com.





Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.