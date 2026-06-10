Seit Jahren sinkt die Zahl der Scheidungen in Rheinland-Pfalz. Wo die Ehen besonders stabil sind, zeigt eine aktuelle Statistik.

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Zahl der Scheidungen in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2025 weiter gesunken. 6.915 Ehen seien von den Familiengerichten geschieden worden, dies sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 1,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Bereits seit 2011 geht die Zahl tendenziell zurück, leichte Anstiege gab es nur in den Jahren 2016 und 2022.

Rund die Hälfte der 2025 geschiedenen Paare hatte minderjährige Kinder. Insgesamt waren mehr als 5.600 Kinder und Jugendliche von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2025 gab es in Zweibrücken die höchste Scheidungsrate (10,4 Scheidungen je 1.000 bestehende Ehen), am stabilsten waren die Ehen in Pirmasens, Neustadt an der Weinstraße und im Landkreis Germersheim (5,9).