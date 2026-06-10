Einen „großen Bahnhof“ gibt es am Sonntag ab 10 Uhr für Phra (Mönch) Chatchawan Sarakhan, den Abt des Mundenheimer Thai-Klosters „Wat Thai Buddha Apa“ in einer ehemaligen Gaststätte an der Bürgermeister-Butscher-Straße in der Nähe des Bahnhofs: Der seit 21 Jahren in Mundenheim lebende Vertreter der frühbuddhistischen Theravada-Tradition feiert seinen 53. Geburtstag und erwartet dazu neben weit über 100 „normalen“ Gratulanten aus der Kurpfalz neun Mönche seiner Religionsgemeinschaft aus ganz Deutschland, die seine Gemeinde eigens zu seinem Festtag eingeladen hat. Die Thai-Buddhisten wollen mit Essen und Tanz, Gesang und Spielen einige Aspekte ihrer fernöstlichen Kultur präsentieren, „denn wir sind seit vielen Jahren ein Stück des geistigen Lebens in Ludwigshafen geworden“, begründet die Zentrums-Sprecherin Suthiya Schaich den Aufwand dieser Geburtstagsfete in und vor dem Jugendstil-Haus.