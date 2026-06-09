Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein Auto auf der L533 zwischen Limburgerhof und Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleinbus zusammengestoßen, in dem sich Kinder befanden. Laut Polizei handelte es sich um einen Schülertransport, der die Kinder von einer Förderschule an ihre Wohnorte beförderte. Wie die Polizei weiter mitteilte, seien drei Kinder und die Fahrerin des Busses leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der Unfallverursacher sei medizinisch versorgt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.11 Uhr. Die L533 war danach für zirka 1,5 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.