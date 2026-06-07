Den Regenschirm nicht vergessen: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es grau und immer wieder nass. Auch Gewitter sind weiterhin nicht auszuschließen.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Nach einem meist heiteren und trockenen Sonntag ziehen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Start in die neue Woche wieder vermehrt Wolken mit einzelnen Regenschauern auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf am Sonntag auf Werte zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es trocken. Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad werden erwartet.

Der Montag beginnt überwiegend wolkig bei Temperaturen zwischen 20 Grad in Hochlagen und 27 Grad in der Vorderpfalz. Von Westen her wird die Wolkendecke am Nachmittag immer dichter und schauerartiger Regen setzt ein. In der folgenden Nacht bleibt es stark bewölkt. Bei örtlich schauerartigem Regen seien einzelne Gewitter nicht auszuschließen, so der DWD. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 8 Grad.

Am Dienstag fallen besonders im Norden immer wieder einzelne Schauer, teilweise ist mit Windböen zu rechnen. Dabei ist es wechselnd bewölkt. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad.