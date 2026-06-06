Mittelfeldspieler Lukasz Poreba war beim Bundesliga-Aufstieg der SV Elversberg eine Konstante. Deshalb zieht der saarländische Club die Kaufoption und gibt dem Polen einen langfristigen Vertrag.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Fußball-Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Mittelfeldspieler Lukasz Poreba per Kaufoption fest verpflichtet. Das teilte der saarländische Club am Samstag mit. Der 26 Jahre alte Pole war vergangene Saison vom Hamburger SV ausgeliehen und erhält einen Vertrag bis 2029.

Poreba kam für Elversberg in allen 34 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. In 32 Partien stand er in der Startelf und in 27 Partien durchgängig auf dem Platz. Er erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

«Hatte großen Anteil an unserem Erfolg»

«Lukasz hat gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist», sagt Elversbergs Sportdirektor Christian Weber in einer Vereinsmitteilung. «Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg.»

Poreba freut sich auf die künftige Herausforderung. «Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben wir etwas Historisches erreicht», sagt er, «es fühlt sich richtig an, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.»