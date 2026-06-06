Eine Autofahrerin gerät aus noch geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Unter den Verletzten sind auch zwei kleine Kinder.

Homburg (dpa/lrs) - Bei einer Kollision zweier Autos bei Homburg sind vier Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kleinkinder. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, teilte die Polizei mit.

Demnach sei eine 34-jährige Frau am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw auf der L222 in Richtung Wörschweiler unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei sie aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Ihr Auto kollidierte mit dem einer 38-jährigen Frau, in dem auf der Rückbank ein einjähriges und ein dreijähriges Kind saßen. Die beiden Fahrerinnen sowie die Kinder wurden nach Angaben der Polizei in Krankenhäuser gebracht.