Rheinland-Pfalz ist geprägt von römischer, mittelalterlicher und jüdischer Vergangenheit. Die Top-Sehenswürdigkeiten bieten am Welterbetag vielfältige Events. Was gibt es am Sonntag wo zu erleben?

Mainz (dpa/lrs) - Besonders bewahrenswert, besonders interessant: Welterbestätten gelten als Erbe aller Menschen dieser Erde. 55 dieser Top-Sehenswürdigkeiten gibt es in Deutschland, 7 davon in Rheinland-Pfalz. An diesem Sonntag (7. Juni) wird bundesweit der Welterbetag gefeiert - mit zahlreichen Sonderveranstaltungen und Spezialführungen. Was läuft in Rheinland-Pfalz?

1. Historisches Kurviertel in Bad Ems

Prunkvolle barocke Bauten, Meisterstücke der Bäderarchitektur oder des Klassizismus und 15 Heilquellen: Die Stadt Bad Ems feiert als Teil der «Great Spa Towns of Europe» in diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum als Unesco-Welterbe.

Eine Veranstaltungsreihe von Juni bis Oktober 2026 macht Bad Ems erlebbar. Den Auftakt bildet am 7. Juni der Unesco-Welterbetag, der in Bad Ems unter dem Thema «Kurarchitektur» steht. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Angebot aus kleinen Kulturformaten und Konzerten, Mitmachaktionen und thematischen Führungen rund um das Kurviertel.

2. SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz

Als Verbund der SchUM-Städte bildeten Mainz, Worms und Speyer im Mittelalter das Zentrum des Judentums in Europa. Von der wechselvollen Geschichte der drei Gemeinden erzählen bis heute Bauwerke und Friedhöfe, die zu den ältesten Zeugnissen jüdischen Lebens in Deutschland gehören.

Das Akronym SchUM setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer (Schpira = Sch), Worms (Warmaisa = U) und Mainz (Magenaza = M) zusammen.

Die Welterbestätte umfasst den Speyerer Judenhof, den Wormser Synagogenkomplex und die Alten Jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz. In allen drei Städten werden zum Welterbetag Führungen angeboten, bei denen die jüdischen Monumente und deren Bedeutung für das kulturelle Erbe entdeckt werden können.

Der Friedhof »Heiliger Sand« in Worms ist einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa und Teil des Unesco-Welterbes zum jüdischen Mittelalter. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

3. Niedergermanischer Limes

In römischer Zeit war der Rhein die Grenze zwischen den Römern und den Germanen. Der Niedergermanische Limes mit zahlreichen Kastellen und Legionslagern, die sich an seinem Ufer aufreihten, hat eine Gesamtlänge von 385 Kilometern. Er beginnt etwa 15 Kilometer südlich von Remagen in Rheinland-Pfalz, durchquert Nordrhein-Westfalen und die Niederlande und endet an der Nordseeküste bei Katwijk. Etwa 20 Kilometer des Niedergermanischen Limes verlaufen auf rheinland-pfälzischem Gebiet.

Im Jahr 2005 wurde er als Unesco-Welterbe ausgezeichnet. Besondere Veranstaltungen finden zum Welterbetag in Nordrhein-Westfalen etwa in Krefeld oder Neuss statt. Im ehemaligen römischen Kastell in Remagen fand bereits am vergangenen Wochenende das RIGOMAGVS-Fest statt.

4. Dom in Speyer

Als größte romanische Kirche der Welt und Meilenstein in der Geschichte romanischer Architektur ist der Speyerer Dom ein Kulturerbe von außergewöhnlichem Wert. 1981 wurde er als Hauptwerk romanischer Baukunst in Deutschland in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen.

In vier aufeinander folgenden Führungen können sich Interessierte am Sonntag auf den Spuren der Salischen Kaiser bewegen, die den Dom erbauen, weiterbauen und umbauen ließen.

Der Speyerer Dom wurde 1981 in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

5. Römerbauten in Trier

Trier ist die älteste Stadt Deutschlands und Zeugnis der römischen Zivilisation. Die römischen Denkmale und die aus ihren Ruinen erwachsenen christlichen Nachfolgebauten wurden 1986 gemeinsam in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen.

Gäste finden in Führungen vielfältiges Welterbe auf engem Raum: Porta Nigra und Basilika, Dom, Liebfrauenkirche und Römerbrücke. Kinder können die Bauwerke am Sonntag in einem speziellen Audiowalk erkunden. Im Amphitheater wird zudem ein Gladiatorenkampf zur Schau gestellt.

Das römische Amphitheater in Trier bot bis zu 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz für ein blutrünstiges Unterhaltungsprogramm aus Kämpfen zwischen Menschen oder zwischen Tieren. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa

6. Oberes Mittelrheintal

Das Obere Mittelrheintal ist eine Kulturlandschaft, die seit zwei Jahrtausenden den Handel und kulturellen Austausch zwischen dem Mittelmeerraum und dem Norden Europas beeinflusst. Seit 2002 zählt das sich zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz über 65 Flusskilometer erstreckende Obere Mittelrheintal zum Unesco-Welterbe.

In vielen der zugehörigen Orte finden zum Welterbetag besondere Aktionen statt: In Lahnstein etwa leiten verschiedene Themenführungen durch das Stadtgebiet. Welterbe-Rosengärten können in Bacharach angeschaut werden. Kunstinteressierte können an einer Kulturführung in Bingen teilnehmen, und auf einer E-Bike-Tour in Trechtingshausen kann das Mittelrheintal aktiv erlebt werden.

Die Ufer des Mittelrheintals sind vielerorts mit Festungen und Burgen bebaut - wie hier die Burg Stahleck in Bacharach. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

7. Obergermanisch-Rätischer Limes

Der Obergermanisch-Rätische Limes gilt als herausragendes Bodendenkmal und gibt Zeugnis von der römischen Epoche und Kultur - seit 2005 auch als offizielles Welterbe. Die künstlich angelegte Landgrenze mit Palisaden, Wällen, Gräben, Wachtürmen und Kastellen verlief von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz bis zur Donau in Bayern. Insgesamt ist er etwa 550 Kilometer lang. Der Abschnitt in Rheinland-Pfalz umfasst rund 75 Kilometer.

In Rheinbrohl ist die römische Vergangenheit das ganze Jahr über in einem Freilichtmuseum erlebbar. Zum Welterbetag werden Wanderungen entlang des Limes, Erlebnisführungen und Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche angeboten.