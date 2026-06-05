Südwest Toter an Erdbeerfeld gefunden - Unfallverletzungen

Polizei Symbolbild
Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Todes laufen. (Symbolbild)

Feldarbeiter finden die Leiche eines 23-jährigen Mannes. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar - es gibt aber Hinweise auf einen Verkehrsunfall.

Hettenleidelheim (dpa/lrs) - Ein Toter an einem Erdbeerfeld in der Pfalz gibt der Polizei Rätsel auf. Feldarbeiter hatten die Leiche bereits am frühen Morgen des 19. Mai zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg (Pfalz) gefunden, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung seien innere Verletzungen entdeckt worden, die mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall verursacht worden seien.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Grünstadt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein, das bislang nicht gefunden wurde. Auch die auffälligen Schuhe des Mannes - gelbe Stiefel - fehlen bislang. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen.

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