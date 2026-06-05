Kultur Schauspieler James Handy stirbt nach Stichattacke

Top Gun: Maverick
Handy spielte in dem Actionfilm »Top Gun: Maverick« den Barkeeper Jimmy. (Symbolbild)

Der Schauspieler hatte in den Filmen «Top Gun: Maverick» und «Jumanji» kleinere Rollen. Nun starb James Handy infolge einer Stichattacke.

Los Angeles (dpa) - Der «Top Gun: Maverick»-Schauspieler James Handy ist laut Polizei in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Über die Gewalttat hatte unter anderem das Branchenblatt «Variety» berichtet. Einsatzkräfte wurden in den Nordwesten der Stadt gerufen. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden hat – bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.

Das Opfer wurde demnach von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt. Ein Verdächtiger stellte sich vor Ort der Polizei - er soll der Sohn der Freundin des Toten sein.

Der 44-Jährige sei festgenommen worden, hieß es von der Polizei weiter. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte «Variety» den Tod des Schauspielers. Handy spielte in der Actionfilm-Fortsetzung «Top Gun: Maverick» (2022) den Barkeeper Jimmy. Darüber hinaus hatte er eine Rolle in dem Abenteuerfilm «Jumanji» (1995), in dem er einen Kammerjäger spielte.

Mehr zum Thema
Los Angeles Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x