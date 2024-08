Im Vergleich zu Malu Dreyers (SPD) Kabinett im Jahr 2021 ist der Ministerrat in Rheinland-Pfalz im Sommer 2024 gleich an fünf Positionen neu besetzt. Vieles, aber nicht alles, hängt mit dem Wechsel an der Spitze zu Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) zusammen. Auf Ebene der Staatssekretäre gab es das größte Stühlerücken.

Drei Jahre nach Beginn der Legislaturperiode und zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz