Das „Sprachbad“ ist der neue Kampfbegriff in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik. Wo kaum Deutsch in einer Klasse gesprochen wird, versagt die Idee. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will Abhilfe schaffen. Er hat das Aufstiegsversprechen erneuert, das nun Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) einhalten soll. Was ändert sich in Kitas und Schulen – und was davon ist neu?

Am Anfang war die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen.