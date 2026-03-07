Landtagswahl Podcast „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“: Wie sicher ist unser Bundesland?
Es gibt Ereignisse, die unser Sicherheitsgefühl im Mark erschüttern. Der Tod eines Zugbegleiters Anfang Februar bei Landstuhl ist so ein Ereignis. Ein Schwarzfahrer hatte Serkan Çalar aus Ludwigshafen bei einer Ticketkontrolle so massiv am Kopf verletzt, dass Çalar starb.
In dieser Folge von „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“ will RHEINPFALZ-Politikredakteurin Kara Ballarin über Innere Sicherheit reden – über Zahlen, Fakten und über das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land. Dafür hat sie ihren Kollegen Jörg Schmihing eingeladen, den Leiter des Ressorts Heimat.
Dies ist die fünfte Folge der Sonder-Reihe des Podcast „Wissen, was läuft“ zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März. Die weiteren Folgen erscheinen kommende Woche am Dienstag, Donnerstag und Samstag.
Zum Podcast
Die Podcast-Folge finden Sie hier und überall dort, wo es Podcasts gibt.