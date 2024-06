Seit Wochen geht in einer Kommune an der Südlichen Weinstraße die Angst um, nachdem ein krimineller Flüchtling aus der Haft entlassen und erneut vor Ort untergebracht worden ist. Nun hat die Polizei den 35-jährigen Somalier erneut in Gewahrsam genommen. Doch er ist schon wieder zurück. Der Fall war auch Thema im Innenausschuss. Lösungen gab es aber dort auch keine.

Innerhalb weniger Wochen nach seiner Haftentlassung ist ein Flüchtling aus Somalia von der Polizei bereits zum dritten Mal in Gewahrsam genommen worden. Der Grund für den jüngsten