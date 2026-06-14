Wolken, vereinzelte Regenschauer und Sonne im Wechsel - so zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zur neuen Woche. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen laut DWD wieder.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Nach einem verbreitet grauen und gebietsweise nassen Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommt zum Start in die neue Woche nur gebietsweise die Sonne hinter den Wolken hervor.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf am Sonntag auf Werte zwischen 19 und 23 Grad. In Hochlagen von der Eifel bis zum Westerwald werden Werte um 17 Grad erwartet. Vor allem im Nordosten sind vereinzelte Schauer möglich.

In der Nacht zum Montag bleibt es größtenteils trocken. Dabei ist es wechselnd bewölkt, im Süden klart der Himmel vermehrt auf. Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad werden erwartet.

Der Montag beginnt wechselnd bewölkt bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Im Süden setzt sich zeitweise die Sonne durch und auch sonst bleibt es überwiegend trocken.

Ab Dienstag wieder sommerlich-warm

In der folgenden Nacht zeigt sich der Himmel zunächst nur gering bewölkt. Im Verlauf der Nacht ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf, die Regen bringen können. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 7 Grad.

Am Dienstag ist es wechselnd bis teils stark bewölkt. Zeitweise kann es den Meteorologen zufolge regnen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 22 und sommerliche 28 Grad.