Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstag gegen 17 Uhr in der Kirchgasse in Haßloch vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt und sie aufgefordert, ihm zu helfen. Die Kinder liefen daraufhin weg, teilte die Polizei mit.

Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß, rund 45 Jahre alt und mit Tolle beschrieben. Er trug eine schwarze Jeansjacke, schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 06324 9330 bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.