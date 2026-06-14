Ein Autofahrer aus Landau möchte auf die A65 einbiegen. Dabei kommt sein Wagen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - mit schlimmen Folgen.

Bei einem Unfall am Samstagabend an einer Auffahrt zur Autobahn 65 ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 46-Jährige saß als Beifahrerin in einem VW Golf, der bei Landau in der Pfalz in einer Linkskurve von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer aus Landau wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zur Ermittlung der Ursache wurde ein Gutachter beauftragt.