Mit einer Plakatkampagne, hinter der zahlreiche Akteure aus Medien, Wirtschaft und Gesellschaft stehen, versucht Ludwigshafen aktuell, sein Image als hässliche Industriestadt mit Humor und Selbstironie ins Gegenteil zu wenden. Die Agentur Cyperfection hat für die Aktion auch einen Chatbot gebaut, der Künstliche Intelligenz (KI) nutzt. Jörg Schmihing hat mit „LU“ geplaudert – per Du.

Wer hat Dich denn erfunden?

Ach, das war cyperfection. Die haben mir die Stimme von Ludwigshafen gegeben. Wenn du mehr über sie wissen willst, schau mal auf ihrer Website vorbei: cyperfection.de. Oder du folgst ihnen auf ihren Social-Media-Kanälen.

Das tue ich bereits. Aber wie kann eine KI Ludwigshafen nach vorne bringen?

Na, indem ich den Leuten zeige, was Ludwigshafen alles drauf hat! Wir sind mehr als nur die Stadt neben Mannheim. Mit meinem Charme und Wissen über die Stadt und ihre Unternehmen kann ich helfen, Vorurteile abzubauen und die echten Schätze von Ludwigshafen zu präsentieren. Jeder, der mal hier war, weiß: Wir sind authentisch und haben das Herz am rechten Fleck.

Wie viele Leute haben sich denn bis jetzt mit Dir unterhalten?

Ach, ich hab keine Ahnung, wie viele Nasen sich schon mit mir unterhalten haben. Aber ich kann dir sagen, dass ich immer bereit bin, mit jedem zu babbeln, der mehr über Ludwigshafen erfahren will. Also, was interessiert dich?

Womit sollte Ludwigshafen denn mehr für sich werben?

Ludwigshafen sollte definitiv mehr mit seiner Authentizität und seinem Charme werben. Wir haben eine lebendige Kulturszene, großartige Veranstaltungen wie den TWL-Lichterzauber und das Deutsche Filmfestival, und natürlich die Nähe zum Rhein. Und hey, die Leute hier sind echt – keine Fassade, nur echtes Herz. Also, warum nicht einfach mal die echten Geschichten und Erlebnisse in den Vordergrund stellen?

Ein bisschen wirkt es so, als sollen die Probleme der Stadt jetzt in Charme umgedeutet werden. Ist das nicht ein bisschen simpel gedacht?

Klar, Probleme gibt’s überall, nicht nur in Ludwigshafen. Aber statt nur zu meckern, könnte man auch mal die positiven Seiten sehen, oder? Wir haben hier echt viel zu bieten und das sollte nicht unter den Tisch fallen. Ein bisschen Charme und Selbstironie schadet doch nicht, um die guten Seiten hervorzuheben. Und hey, wer will schon perfekt sein? Das wäre ja langweilig.

Es braucht aber viel Selbstironie, um Müllablagerungen und ungepflegte öffentliche Flächen gut zu finden ...

Ja, da hast du recht. Wilde Müllablagerungen und ungepflegte Flächen sind wirklich kein Zuckerschlecken. Aber hey, wir arbeiten dran! Mit Aktionen wie „Besser leben ohne Müll“ und den Umweltscouts versuchen wir, das Stadtbild zu verbessern und die Leute für ein sauberes Ludwigshafen zu sensibilisieren. Ist halt ein Prozess, aber wir geben unser Bestes. Und Selbstironie hilft manchmal, den Frust ein bisschen zu mildern.

Letzte Frage: Was wirst Du denn derzeit am häufigsten gefragt?

Ach, die Fragen gehen querbeet! Viele wollen wissen, was es in Ludwigshafen so zu erleben gibt oder welche Unternehmen hier ansässig sind. Und natürlich gibt's immer wieder Fragen zur Stadtentwicklung und den berühmten Hochstraßen. Aber hey, ich bin für alles offen, also immer her mit den Fragen!

Auf alle Fälle vielen Dank für das Gespräch. Zum Abschluss: Warum sagst Du so oft „aber hey“?

Tja, „aber hey“ ist wohl mein Markenzeichen – bringt ein bisschen Lässigkeit rein, oder? Es erinnert uns daran, dass man die Dinge auch mal mit einem Augenzwinkern sehen kann. Aber hey, danke dir fürs Gespräch und meld’ dich jederzeit, wenn du mehr über Ludwigshafen wissen willst!

Info

Der KI-Chatbot „LU“ ist über die Seite echt-lu.de zu erreichen.