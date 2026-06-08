Südwest Jugendlicher mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Blaulicht Symbolbild
Der Polizei zufolge handelte es sich um ein Haushaltsmesser. (Symbolbild)

Auf dem Gelände seiner früheren Schule zeigt ein 15-Jähriger eine Waffe. Die Polizei greift ihn kurze Zeit später auf.

Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 15-Jähriger mit einem Messer hat in Saarlouis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörden mitteilten, erschien der Jugendliche auf dem Gelände seiner ehemaligen Schule und zeigte Schülern ein Haushaltsmesser. «Er hat sich nach zwei ehemaligen Mitschülern erkundigt, weil er ihnen wohl etwas antun wollte», sagte eine Sprecherin.

Danach sei er geflüchtet, jedoch von der Polizei aufgegriffen worden. Der Jugendliche werde vorerst in einer Psychiatrie untergebracht und ärztlich begutachtet. Über den Fall hatte zuvor die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.

Mehr zum Thema
Saarlouis Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x