Auf dem Gelände seiner früheren Schule zeigt ein 15-Jähriger eine Waffe. Die Polizei greift ihn kurze Zeit später auf.

Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 15-Jähriger mit einem Messer hat in Saarlouis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörden mitteilten, erschien der Jugendliche auf dem Gelände seiner ehemaligen Schule und zeigte Schülern ein Haushaltsmesser. «Er hat sich nach zwei ehemaligen Mitschülern erkundigt, weil er ihnen wohl etwas antun wollte», sagte eine Sprecherin.

Danach sei er geflüchtet, jedoch von der Polizei aufgegriffen worden. Der Jugendliche werde vorerst in einer Psychiatrie untergebracht und ärztlich begutachtet. Über den Fall hatte zuvor die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.