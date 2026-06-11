Pendler aufgepasst: Der nächste Streik bei der Saarbahn steht an.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei der Saarbahn wird am Wochenende erneut gestreikt. Die Beschäftigten seien von Samstagfrüh bis Montagfrüh zum Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL) mit. Welche Auswirkungen der Ausstand hat, war zunächst nicht bekannt. Bei vergangenen Warnstreiks fiel die Linie S1 komplett aus.

In den vergangenen Wochen wurde bei der Saarbahn bereits mehrfach die Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. «Die GDL wertet die anhaltende Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite als bewusste Provokation und folglich als Fortsetzung des Konflikts», hieß es in der Mitteilung.