Bei Arbeiten im eigenen Werkraum hat ein 70 Jahre alter Mann im Eifelort Niersbach einen größeren Brand ausgelöst. Rund 100 Feuerwehrleute rücken an - und können Schlimmeres verhindern.

Niersbach (dpa/lrs) - Ein 70-Jähriger hat bei Lötarbeiten in seinem Anwesen in Niersbach im Kreis Bernkastel-Wittlich versehentlich einen Carport und einen Anbau in Brand gesetzt. Der Mann sei am Samstagabend in seinem Werkraum beschäftigt gewesen, als durch eine Lötlampe plötzlich ein Feuer entstanden sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 70-Jährige habe noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen - vergeblich.

Feuerwehren rückten mit etwa 100 Einsatzkräften an, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten verhindern können, dass die Flammen auf das Wohnhaus oder weitere Gebäude übergreifen. Drei Menschen wurden den Angaben zufolge mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.