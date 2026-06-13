Wer Stars nahe kommen will, muss nicht nach Hollywood. Ein Abstecher in die Pfalz genügt.

Hauenstein (dpa/lrs) - Manche sammeln Autogramme, andere Selfies. Ein Museum in Rheinland-Pfalz sammelt Schuhe. Nicht irgendwelche, sondern die Treter von Prominenten. Willkommen in Hauenstein! Das dortige Schuhmuseum feiert am Sonntag (14. Juni) mit einem Fest sein 30-jähriges Bestehen. In dieser Zeit haben sich in der Pfalz jede Menge prominente Paare angesammelt.

Wer wissen möchte, worauf Günther Jauch, Barbara Schöneberger oder Thomas Gottschalk einst standen oder worin sie gingen, wird fündig. In den Vitrinen stehen ihre Schuhe neben denen von Michelle Hunziker, Johann Lafer, Guido Cantz und Designer Guido Maria Kretschmer. Eine Art «Hall of Fame».

Als Sneaker noch Turnschuhe hießen

Internationale Stars haben ebenfalls Spuren hinterlassen. Annie Lennox, Katy Perry und Kylie Minogue sind im Museum nicht mit Goldenen Schallplatten vertreten, sondern mit dem, was sie an den Füßen trugen. Die Schuhe verraten einiges über einstige Besitzer. Mal sind sie glamourös, mal erstaunlich schlicht.

Doch das Museum kann mehr als Promi-Pantoffeln. Es erzählt die Geschichte einer Region, die lange von diesem Handwerk lebte. Hauenstein galt als eine deutsche Schuhhochburg. Hier wusste man schon etwas über Sohlen, als Sneaker noch Turnschuhe hießen.

Schuhgröße 1071

Zum Jubiläum spielt der Fußball mit. Die Sonderausstellung «Fußball-Magie» zeigt, wie eng Erfolg und Schuhwerk verbunden sein können. Schließlich entscheidet auf dem Platz oft ein paar Zentimeter Leder über Jubel oder Frust. Das Fest gibt am Sonntag Einblicke in 140 Jahre Schuhindustrie vor Ort.

Das Museum war am 14. Juni 1996 eröffnet worden und besitzt unter anderem den wohl größten Schuh der Welt. Das Einzelstück aus Leder ist mehr als sieben Meter lang, gut vier Meter hoch und rund zweieinhalb Meter breit – mit Schuhgröße 1071. Die ehemalige Schuhfabrik präsentiert aber nicht nur prominente Stücke, sondern dokumentiert auch Industriegeschichte.