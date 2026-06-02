Am Montagabend kam es im Bereich der Güterbahnhofstraße zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Pirmasenser und zwei Brüdern, 25 und 34 Jahre alt. Darüber informiert die Polizei. Die beiden Brüder sollen dabei auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Der 21-Jährige flüchtete den Angaben der Beamten zufolge an sein Auto, aus dem er eine Schreckschusswaffe holte.

Nach einem Schuss in die Luft soll der 21-Jährige die Waffe auf die Brüder gerichtet haben, doch der ältere der beiden konnte sie ihm abnehmen. Der 34-Jährige hielt die Schreckschusspistole noch in der Hand, als eine Streife eintraf und legte sie nach Aufforderung der Polizisten auf den Boden.

Der 21-Jährige erlitt durch die Schläge eine leichte Platzwunde im Gesicht, die beiden Brüder blieben unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.