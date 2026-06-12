Ministerpräsident Schnieder ist auch an seinem Hochzeitstag ein Familienmensch. Die Fußball-WM ist für ihn daher beim Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag zweitrangig.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder verfolgt den Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Turnier wegen seines Hochzeitstags nicht vor dem Bildschirm. Er werde am Sonntag mit seiner Familie essen gehen, sagte der CDU-Politiker im «Interview der Woche» der ARD. Das habe die Mehrheit zu Hause so entschieden. «Ich bin sehr selten zu Hause, und ich möchte das auch.»

Die zweite Hälfte werde er aber mit Sicherheit sehen können, sagte Schnieder. Der deutschen Mannschaft traue er bei dem Turnier «alles zu und dass sie bis zum Schluss dabei ist».