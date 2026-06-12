Mit leerem Tank und 2,08 Promille blieb eine 55-Jährige auf der A65 liegen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

Kandel (dpa/lrs) - Eine betrunkene Frau ist mit ihrem Auto auf der A65 bei Kandel im Landkreis Germersheim liegengeblieben. Der Grund für die Panne am Donnerstagmorgen sei ein leerer Tank gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe bei der 55-Jährigen einen Wert von 2,08 Promille ergeben. Ihr sei eine Blutprobe entnommen worden, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Das Pannenfahrzeug sei von einem Abschleppdienst abgeschleppt worden.