Mitten in der Nacht bricht in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Zwei Bewohner werden schwer verletzt, eine weitere leicht.

Weißenthurm (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in Weißenthurm ( Landkreis Mayen-Koblenz) sind zwei Bewohner schwer und einer leicht verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte.

Ein 41-jähriger Bewohner und eine 30-jährige Bewohnerin aus einer der oberen Etagen mussten mit schweren Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Eine weitere 55 Jahre alte Frau erlitt demnach eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Brandursache war noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung hätten zunächst nicht vorgelegen, hieß es. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.