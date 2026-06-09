Von Mittwoch an wird die A61 zwischen Kreuz Speyer und Dreieck Hockenheim halbseitig gesperrt. Wann welcher Streckenabschnitt betroffen ist.

Speyer/ Hockenheim (dpa/lrs) - Wegen Arbeiten am Asphalt wird die Autobahn 61 zwischen dem Kreuz Speyer und dem Autobahndreieck Hockenheim ab Mittwoch bis zum 22. Juni halbseitig gesperrt. Während der Sperrung der Fahrbahn nach Speyer werde der Verkehr aufgrund einer Baustelle auf der A6 schon ab dem Walldorfer Kreuz über die A5 umgeleitet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Hockenheim sind von den Bauarbeiten betroffen. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet.

Der Überblick:

10. Juni, 9.00 Uhr, bis 14. Juni, 5.00 Uhr: Sperrung der Auffahrt von der L722 auf die A61 in Richtung Heilbronn/ Mannheim sowie der Abfahrt von der A61 aus Speyer auf die L722 nach Hockenheim.

10. Juni, 22.00 Uhr, bis 14. Juni, 5.00 Uhr: Sperrung ab Kreuz Speyer in Richtung Hockenheim inklusive der Auffahrten der B39 sowie der Auffahrt von der L722 auf die A61 in Richtung Heilbronn/Mannheim.

17. Juni, 9.00 Uhr, bis 22. Juni, 5.00 Uhr: Sperrung der Auffahrt von der L722 auf die A61 in Richtung Koblenz/Ludwigshafen sowie der Abfahrt von der A61 auf die L722 nach Hockenheim/Speyer.

18. Juni, 22.00 Uhr, bis 22. Juni, 5.00 Uhr: Sperrung ab Dreieck Hockenheim in Richtung Speyer sowie Auffahrt auf die A61 nach Speyer an Anschlussstelle Hockenheim.