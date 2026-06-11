Am Dienstag, 16. Juni, wird feierlich der toten Bischöfe und Priester der Speyerer Kathedrale gedacht. Domdekan Georg Müller zelebriert laut Ankündigung des Bistums um 18 Uhr eine Kapitelsvesper, der emeritierte Weihbischof Otto Georgens im Anschluss ab 18.30 Uhr ein Pontifikalrequiem. Die Schola Gregoriana gestaltet die Gottesdienste musikalisch. Das Datum des Gedenkens an die verstorbenen Bischöfe finde in zeitlicher Nähe zum Todesdatum des zuletzt verstorbenen Speyerer Bischofs statt. Seit 2020 ist dies der 15. Juni, der Tag, an dem Anton Schlembach verstarb. Sein Grab befindet sich neben dem Volksaltar im Mittelschiff des Doms. 38 der bislang 96 Speyerer Bischöfe sind im Dom bestattet.