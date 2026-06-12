Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zum Ende der Woche überwiegend auf Wolken und Regen einstellen. Am Samstag wird es aber immerhin zeitweise sonnig.

Barweiler (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es zum Ende der Woche oft bewölkt und regnerisch. Am Freitag sei es stark bewölkt bis bedeckt; zeitweise regne es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen lägen bei maximal 16 bis 21 Grad. Es wehe ein mäßiger und vor allem im Bergland mitunter stark böiger Wind.

Auflockerungen am Samstag - dann wieder Regen

Am Samstag gebe es im Nordosten des Gebiets zunächst noch Wolken und vereinzelt Schauer. Im Laufe des Tages sei es aber von Südwesten her zunehmend sonnig; dann regne es auch nicht mehr. Mit Höchstwerten von 21 bis 26 Grad ist es laut dem DWD etwas wärmer. Der Wind sei mäßig bis frisch und werde im Bergland von einzelnen Windböen begleitet.

Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bewölkt. Insbesondere im Nordosten gebe es örtlich Schauer. Das Thermometer zeige Temperaturen von maximal 19 bis 23 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind.