Vor Wochen hat der Konzern für die Sommerferien Fernverkehrstickets zum Pauschalpreis angekündigt - ab Sonntag werden sie nun angeboten. Für wen sich das lohnt und wie man noch sparen kann.

Berlin (dpa/tmn) - Die Deutsche Bahn verkauft ab Sonntag für den Sommer Familientickets für Fernzüge zum Festpreis. Sie können für Fahrten mit ICE und IC innerhalb Deutschlands gebucht werden, teilt der bundeseigene Konzern mit. Das Angebot gilt für Zugreisen in den Sommerferien zwischen 26. Juni und 14. September, wenn in Bayern als letztem Bundesland die Ferien enden.

Das sogenannte DB-Familienticket kostet für Hin- und Rückfahrt pauschal 99,99 Euro.

Bucht man nur eine einzelne Fahrt, kostet es 59,99 Euro. Es gilt für maximal fünf Personen, gefahren wird in der 2. Klasse.

Auf dem Ticket können bis zu zwei Erwachsene (ab 15 Jahren) mitreisen, ein Kind muss mindestens dabei sein.

Fünf Sitzplatzreservierungen sind in dem Ticket inbegriffen, sie kosten sonst in der 2. Klasse 5,50 Euro pro Person (egal welches Alters).

Kommt das Familienticket für die gewünschte Verbindung infrage, soll es im Buchungsprozess automatisch als Option angezeigt werden.

Nach Angaben der Bahn werden «mehrere Hunderttausende Tickets» bereitgestellt. Die verfügbare Menge hängt von der Auslastung der jeweiligen Züge ab. An einem Freitagnachmittag zum Beispiel, wenn die Fernzüge generell voller sind, werden wohl weniger dieser Familientickets buchbar sein.

Achtung: Der Pauschalpreis gilt nur für Fernzüge - sollte die ausgewählte Reiseverbindung noch eine Fahrt mit dem Regionalzug beinhalten, kommen 44 Euro bei Hin- und Rückfahrt bzw. 22 Euro bei einer einfachen Fahrt hinzu.

Sparen beim Bahnfahren: Früh dran oder flexibel sein

Um günstig mit der Bahn zu fahren, gilt allgemein vor allem: früh dran sein. Superspartickets, für die es ein begrenztes Kontingent gibt, sind in aller Regel die beste Option. Kaufen Erwachsene ein Fernverkehrsticket, können generell bis zu vier Kinder bis 14 Jahre kostenlos mitreisen. Kinder unter sechs Jahren fahren immer kostenlos in Fernzügen.

Tickets zu nachfragearmen Zeiten kosten oft weniger – etwa an Tagesrandlagen oder in der Wochenmitte. Wer entsprechend flexibel ist und noch kurzfristig Fahrscheine sucht, kann eventuell Last-Minute-Spartickets ab 6,99 Euro abgreifen.

Diese sind laut Bahn immer samstags und sonntags für die Folgewoche buchbar, aber eben nur für Züge, die noch nicht voll ausgelastet sind: also vor allem abseits der Hauptreisezeiten.

Kostenlose Bahncard für Kinder und Jugendliche

Die Bahn hat auch angekündigt, die Jugend BahnCard 25 für Kinder und Jugendliche ab 6 bis einschließlich 18 Jahre von Sonntag bis Ende September kostenlos anzubieten - bislang kostet sie 7,90 Euro. Mit dieser Karte gibt es auf Tickets in der 1. und 2. Klasse 25 Prozent Nachlass. Die Bahncard ist nach Unternehmensangaben ein Jahr gültig und läuft dann automatisch ab, sie geht also nicht in ein Abo über.

Außerdem will der Konzern ab August auf bestimmten Fernstrecken zwischen München, Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin freitags und sonntags ein extra buchbares Betreuungsangebot namens Junior Express für alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren auflegen. Aktuell sind immer sonntags auf ausgewählten Strecken Kinderbetreuer an Bord.

Nicht nur die Deutsche Bahn fährt in Deutschland

Nicht nur die Deutsche Bahn ist im Fernverkehr auf der Schiene unterwegs, auch wenn sie den Löwenanteil im Markt einnimmt. Auf einigen Strecken sind Züge anderer Anbieter unterwegs, von Flixtrain bis zu den Österreichischen Bundesbahnen. Fernbusse sind für viele Reiseziele eine weitere und teils günstigere Option. Vergleichen schadet nicht.