Dienstwagen bringen nicht nur Steuerprivilegien: Weil sie viel gefahren werden, leidet die Technik. Die tschechische Limousine ist ein gutes Beispiel dafür, wie hohe Laufleistung die HU-Bilanz trübt.

Berlin (dpa/tmn) - Seit 2023 ist der aktuelle Superb bei den Händlern, der bis dahin gebaute Vorgänger ist damit in bestem Gebrauchtwagenalter: Nach mindestens drei Jahren liegen die Gebrauchtwagenpreise deutlich unter dem Neupreis. Und im Idealfall war das Auto auch schon zum ersten Mal beim TÜV und hat bestanden.

Doch selbst bei jungen Exemplaren ist es kein Selbstläufer, dass nach der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sofort eine frische Plakette am Nummernschild klebt. Denn: Schon die erste HU bestehen 9,6 Prozent der vorstellig gewordenen Modelle nicht – während der Durchschnitt bei 6,5 Prozent liegt, wie der «Auto Bild TÜV-Report 2026» berichtet.

Der Grund für die relative Schwäche: Das oft als Dienstwagen genutzte Mittelklassemodell schrubbt Kilometer - was sich bei Fahrwerk und Bremsen bemerkbar macht. Interessenten sollten die Schwachpunkte überprüfen lassen.

Modellhistorie: Es gab ein Urmodell des Superb, dies war in den 1930er- und 1940er-Jahren aktuell. Der erste neuzeitliche Superb kam 2001 in den Handel. Die betrachtete dritte Generation war von 2015 bis 2023 als Neuwagen im Verkauf. Das Facelift von 2019 brachte dem Modell unter anderem LED-Scheinwerfer in der Serie, neue Assistenzsysteme und einen größeren Kühlergrill. Die hier nicht weiter betrachtete Vierauflage ist seit 2023 im Verkauf.



Karosserie und Varianten: Den Superb gibt es als Stufenheck und den weit öfter verkauften Kombi, der sich bei den Tschechen mit «C» schreibt. Die Version Scout mit mehr Bodenfreiheit und Schutzbeplankung kam mit der Modellpflege 2019 in den Verkauf. In dem Jahr legte Skoda



Abmessungen (laut ADAC



Stärken: Der Superb, vor allem als Kombi, ist sehr geräumig - geräumiger als die deutsche Oberklasse-Konkurrenz, wie der TÜV-Report anmerkt. Bei der HU machen Lenkung und Antriebswellen kaum Probleme, auch die Komponenten der Beleuchtung schneiden gut ab. Haltbar sind Bremsleitungen und -schläuche. Die Abgasuntersuchung (AU) besteht der Superb in aller Regel.



Schwächen: So komfortabel er ist, so viele Kilometer schrubbt der Tscheche oft auch. Das geht aufs Fahrwerk. Bereits ab der ersten HU zeigen sich Dämpfer undicht, Federn marode, Bremsscheiben arg verschlissen. Ebenfalls zum ersten Check wird damit einhergehend die Funktion der Fußbremse überdurchschnittlich oft beanstandet. Zugleich ist Ölverlust ein sichtbares Problem, das sich beim zweiten TÜV-Termin im Alter von fünf Jahren etwas relativiert.



Pannenverhalten: Der ADAC stuft den Superb der Erstzulassungsjahre 2019 und 2023 in seiner Pannenstatistik als mittelmäßig ein, die übrigen Jahrgänge als zuverlässig. Einzig ein Pannenschwerpunkt nennt der Club: die Starterbatterie, die bei Autos von 2018 bis 2023 oft zu Panneneinsätzen führt.



Motoren: Benziner (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 92 kW/125 PS bis 206 kW/280 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 147 kW/200 PS; Plug-in-Hybrid (Vierzylinder + E-Motor): 160 kW/218 PS Systemleistung.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: