Nachdem die Italiener schon Panda und Grande Panda am Start haben, bringen sie nun als SUV für die Kompaktklasse den Grizzly auf den Weg. Was bietet das für Familien gedachte Auto?

Turin (dpa/tmn) - Fiat stellt dem Grande Panda einen großen Bruder zur Seite und wählt entsprechend einen größeren Bären als Namenspate: Noch in diesem Jahr wollen die Italiener als SUV für die Kompaktklasse den Grizzly an den Start bringen, teilt der Hersteller in Turin mit.

Wahlweise mit aufrechtem Heck oder als Coupé-artiger Fastback mit schrägem Abschluss tritt er mit einer Länge von rund 4,50 Metern gegen Modelle wie den VW Tiguan oder den Kia Sportage an.

Verschiedene Antriebsoptionen - aber viele Details noch offen

Mehr Auswahl als die Konkurrenz wollen die Italiener nicht nur beim Aufbau bieten, sondern auch beim Antrieb: Genau wie der Grande Panda wird es den Grizzly als reinen Verbrenner, als Hybrid oder als Elektroauto geben. Angaben zu Leistungen und Reichweite macht Fiat noch nicht. Und auch der Preis bleibt ungenannt. Fiat spricht lediglich von «erschwinglicher Mobilität für Familien».

So müsste sich der Grizzly oberhalb des aktuell mindestens 15.990 Euro teuren Grande Panda und unterhalb des VW Tiguan einsortieren, der aktuell ab 39.175 Euro verkauft wird. Mit Blick auf andere Modelle in der eigenen Stellantis-Familie könnten die Preise wohl unter 30.000 Euro beginnen.