Ob in der Beziehung oder im Alltag: Viele verlassen sich in bestimmten Situationen auf ihr Bauchgefühl. Wie verlässlich dieser innere Kompass ist und wie sich Intuition trainieren lässt.

Berlin/ Frankfurt (dpa/tmn) - Der Kopf sagt Ja, das Bauchgefühl sagt Nein. Eine Situation, die viele kennen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht wenige folgen ihrer Intuition – und entscheiden sich gegen etwas. Womit sie oft richtig liegen. Ist das Zufall oder steckt mehr dahinter? Ein Neurowissenschaftler und ein Psychologe klären auf.

Was ist Intuition eigentlich?

«Intuition ist unbewusste Intelligenz», sagt der Psychologe und Autor Prof. Gerd Gigerenzer, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Es sei gefühltes Wissen, das auf langjähriger Erfahrung beruhe und das man nicht begründen könne. Mit Magie, Esoterik oder gar göttlicher Eingebung hat es entsprechend nichts zu tun. Und auch nicht mit einem angeblich weiblichen Instinkt: «Auch Männer verlassen sich bei einer Entscheidung oft auf ihr Bauchgefühl», stellt Gigerenzer klar.

Wie funktioniert Intuition im Gehirn?

«Bei Intuition läuft im Gehirn ein hochkomplexer Informationsverarbeitungsprozess ab, der unbewusst erfolgt», sagt der Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck. In Windeseile gleicht das Gehirn eine aktuelle Situation mit gespeicherten Erfahrungen ab: Wie lief das damals? Wie ähnlich ist die Lage heute?

Noch bevor eine Entscheidung bewusst wird, hat das Gehirn schon bewertet, ob es eine positive Situation nutzen oder eine negative Situation vermeiden will. «Erst wird intuitiv eingeordnet, dann rational begründet», so Beck. Das Bauchgefühl sei die emotionale Vorstufe unserer bewussten Entscheidungsprozesse.

Ist Intuition das Gegenteil von Verstand?

Nein – auch wenn das viele glauben. «Bauchgefühl und Ratio sind kein Widerspruch, im Idealfall ergänzen sie sich», sagt Gigerenzer. Ein Beispiel aus der Medizin: Ein erfahrener Hausarzt untersucht eine Patientin, die er seit Jahren kennt. Äußerlich wirkt sie gesund. Und doch beschleicht ihn ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Er ordnet eine Blutuntersuchung an – und tatsächlich: Die Nierenwerte sind erhöht. Der Arzt hat seiner Intuition vertraut und sie anschließend rational überprüft.

Wann kann man dem Bauchgefühl vertrauen?

Das hängt vor allem von Erfahrung ab. «Entscheidungen nach dem Bauchgefühl gelingen am besten, wenn man sich gut mit einer Sache auskennt», sagt Beck. Wer viele Jahre in einem Beruf gearbeitet hat, kann bei anstehenden Entscheidungen intuitiv handeln, indem er oder sie den bestehenden Erfahrungsschatz abruft.

Eine erfahrene Tennisspielerin trifft ihre Entscheidung über die Schlagrichtung in Sekundenbruchteilen – weil sie in jahrelangem Training unzählige ähnliche Situationen verarbeitet hat.

«In vertrauten Situationen ist die erste Eingebung oft die beste», sagt Gigerenzer. Rund 50 Prozent aller Entscheidungen treffen Menschen ihm zufolge intuitiv. Übermäßiges Nachdenken könne dabei sogar zu schlechteren Ergebnissen führen. «Man kann der Intuition trauen, wenn sie sich als ruhiges, klares Gefühl der Gewissheit äußert», sagt Beck.

Kann man Entscheidungen auch komplett rational treffen?

Manche lehnen es ab, intuitiv zu entscheiden. Sie suchen nach Argumenten, wägen Vor- und Nachteile ab und lassen ihr Bauchgefühl komplett außen vor. Zwar kann Intuition auch irreführend sein, wie Gigerenzer sagt. Allerdings ließen sich nicht alle Fragen und Probleme rational lösen. «Gute Entscheidungen erfordern oft eine Balance zwischen Intuition und analytischer Überprüfung.»

Ein Beispiel hierfür: Eine Firma sucht eine neue Mitarbeiterin. Die Personalverantwortliche spürt bei einer Bewerberin auf Anhieb, dass es passt. Das ist der intuitive Aspekt. Die Personalverantwortliche überprüft nun, ob die Bewerberin die nötigen Qualifikationen mitbringt und checkt, ob die Gehaltsvorstellung zum Budget passt. Schließlich entscheidet sie sich, die Bewerberin einzustellen – und mit der Zeit zeigt sich, dass dies eine gute Entscheidung war.

Wann ist das Bauchgefühl ein schlechter Ratgeber?

Bei fehlenden Erfahrungen ist das Bauchgefühl weniger zuverlässig. In völlig neuen Situationen empfiehlt sich dann eher ein rationales Vorgehen, etwa eine Pro-und-Contra-Liste.

Vorsicht ist auch geboten, wenn man rein intuitiv handelt. «Eine rein intuitive Entscheidung erfordert Mut», sagt Gigerenzer. Dann muss man die Verantwortung dafür übernehmen, wenn sich die Entscheidung rein nach Bauchgefühl später als die falsche herausstellt.

Beck verweist auf die HALT-Regel: Man sollte nicht hungrig (hungry), wütend (angry), einsam (lonely) oder müde (tired) entscheiden. Denn in solchen Situationen sei das Gehirn eingeschränkt und greife auf kurzfristige Impulse zurück, die gegen Hunger, Müdigkeit & Co. wirkten statt auf komplexe Dinge angemessen zu reagieren.

Die praktische Konsequenz: lieber nach dem Essen entscheiden als davor. Eine Nacht darüber schlafen. Im Zweifel jemanden fragen.

Können wir unser Bauchgefühl bewusst stärken?

«Intuition funktioniert nur in den Bereichen gut, in denen man viel Erfahrung hat», sagt Gigerenzer. Wer seinem Bauchgefühl mehr vertrauen möchte, sollte vergangene Entscheidungen gezielt reflektieren: Wann lag die Intuition richtig – und wann nicht? Der Psychologe empfiehlt ein Intuitionstagebuch: Situationen notieren, in denen ein Bauchgefühl spürbar war, und festhalten, was daraus wurde. «So lernt man, Fehler zu erkennen», sagt er.