Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mein Gartenjahr: Das ist der Traum einer jeden Gärtnerin – nichts tun müssen und damit Gutes tun. Je mehr ich mich mit dem Thema naturnahes Gärtnern beschäftige, desto stärker wird der Wunsch nach einer sogenannten wilden Ecke. Aber was ist das eigentlich? Und warum sollte sie in keinem Garten fehlen?

Einfacher kann es doch gar nicht sein. Ich tue in einer Ecke unseres Gartens – nichts. Ich lasse wachsen, was da wachsen will. Ja, auch sogenanntes Unkraut. Das ursprüngliche Ziel: