Gute Nachrichten vom Neubau des Feuerwehrgerätehauses Lachen-Speyerdorf: Die Rohbauarbeiten werden laut Abteilung Bauprojekte jetzt abgeschlossen. Dann wird ein Gerüst gestellt und die Dachabdichtungsarbeiten beginnen. „Zum Abschluss des Rohbaus möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich über das Bauprojekt im Zentrum des Ortes näher zu informieren und laden deshalb zu einem Tag der offenen Baustelle mit Führung und vielen Infos ein“, sagt Projektleiter Eike Müller. Stattfinden soll der Tag der offenen Baustelle am Samstag, 7. September, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist am Baustellen-Tor, Haßlocher Straße 50 (gegenüber Lidl-Markt).

Eine Anmeldung für die Führungen ist bis spätestens Donnerstag, 5. September, per E-Mail an gebaeudemanagement@neustadt.eu erforderlich. Bitte im Betreff „Tag der offenen Baustelle“ angeben. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, soll laut Stadt folgende Hinweise beachten:

•Das Betreten der Baustelle ist nur mit festem Schuhwerk gestattet.

•Die Anordnungen der führenden Person sind zu befolgen.

•Die Gruppe darf nicht eigenmächtig verlassen werden.

•Bitte von Baumaschinen, Gerüsten und Absturzstellen fernhalten.

•Das Gelände ist nicht barrierefrei und damit für Rollstuhlfahrende und in der Mobilität eingeschränkte Personen nicht geeignet.

•Bitte keine Hunde mitbringen.

•Kinder dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person an der Führung teilnehmen.

Die Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus laufen seit Oktober 2023. Im Spätsommer 2025 soll alles fertig sein. Die Investitionskosten liegen bei rund sechs Millionen Euro.