Honigbienen im eigenen Garten halten: Das hätte in Hinsicht auf Bestäubung von Pflanzen und Obstbäumen einige Vorteile. Aber nicht jeder Hobbygärtner will dafür gleich Imker werden. Wäre es nicht möglich, sich von einem Profi einfach einen mobilen Bienenstock in den Garten stellen zu lassen?

Warum ein Hobbygärtner ein Bienenvolk in seinem Garten haben möchte, kann unterschiedliche Gründe haben. Weil man gerne Honig mag, damit die Obstbäume bestäubt